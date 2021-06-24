Ребенка убило током в селе под Оренбургом

Восьмилетний мальчик погиб от удара током в селе Новочеркасское Оренбургской области. Это произошло из-за обрыва высоковольтной линии электропередачи. Ребенка задело оторвавшимся кабелем.

После гибели мальчика возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, ребенок умер накануне вечером на улице Центральной в результате обрыва высоковольтной линии электропередачи и поражения электрическим током. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Проверку начала также прокуратура области. Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку работе служб по обслуживании электросетей. Помимо этого, будут сделаны выводы о работе местных органов самоуправления, в частности, о мерах по безопасной и качественной эксплуатации инженерных коммуникаций в селе, где погиб мальчик.