Ребенка спасли из горящей квартиры в Петербурге

Во время пожара никто не пострадал. Кроме двоих жителей квартиры были эвакуированы также семеро их соседей. Возгорание в квартире ликвидировано.

Ранее пожар вспыхнул в одном из жилых домов в подмосковной Балашихе. В результате возгорания из четырех человек удалось выжить только одному. Спастись мужчина смог, так как выпрыгнул из окна на четвертом этаже.