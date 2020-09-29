29 сентября 2020, 17:54
Ребенка спасли из горящей квартиры в Петербурге
Пожар случился в жилом доме в Санкт-Петербурге. Из него спасли двоих человек, один из них — ребенок. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Во время пожара никто не пострадал. Кроме двоих жителей квартиры были эвакуированы также семеро их соседей. Возгорание в квартире ликвидировано.
Ранее пожар вспыхнул в одном из жилых домов в подмосковной Балашихе. В результате возгорания из четырех человек удалось выжить только одному. Спастись мужчина смог, так как выпрыгнул из окна на четвертом этаже.