Ребенка сбили на пешеходном переходе в Дмитрове. За рулем мог быть высокопоставленный полицейский

Первый заместитель начальника ГУВМ МВД России 8 марта сбил ребенка в Дмитрове — четырехлетний мальчик ехал на самокате по пешеходному переходу возле своей мамы. Малыш получил травму головы и перелом ноги со смещением — его госпитализировали в местную больницу. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло на улице Профессиональная, рядом с домом №7. На место происшествия приехали сотрудники полиции. Они выяснили, что первый заместитель начальника ГУВМ МВД России в это время не был на службе — он сидел за рулем в гражданской одежде. Правоохранители установили, что водитель был трезв.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что наезд на несовершеннолетнего действительно был, однако не уточнила, кто именно его совершил.

В городе Дмитрове, на автодороге Москва — Дмитров — Дубна, на нерегулируемом пешеходном переходе произошло ДТП с участием водителя, управляющего автомобилем «Хендэ» и четырехлетним ребенком, который переезжал проезжую часть на самокате в сопровождении его матери Ирина Волк.

Она отметила, что водитель оказал помощь пострадавшему мальчику и вызвал врачей. Он не пытался скрыться с места происшествия и дождался приезда сотрудников ГИБДД.

Бригада скорой помощи, которая приехала на вызов, диагностировала у мальчика закрытую черепно-мозговую травку, сотрясение мозга и закрытый перелом кости правой голени со смещением.

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по Дмитровскому городскому округу начали проверку. По ее результатам примут решение о возбуждении уголовного дела.