В Уфе ребенка, который болел открытой формой туберкулеза, поместили в палату педиатрического отделения детской клинической больницы № 17. О случившемся сообщил Mkset со ссылкой на отца одного из пациентов.

Отец одного из пациентов Евгений рассказал, что его жену и ребенка поселили в палату, по соседству с которой находился ребенок с открытой формой туберкулеза. Мужчина рассказал, что в палатах в среднем находилось по два-четыре ребенка вместе с родителями. При этом возраст детей составлял до трех лет. По его словам, из-за подобной невнимательности другие пациенты могли также заразиться туберкулезом.

«Там все педиатрическое отделение контактное, так как дети и мамы свободно перемещались по отделению. Дети играли с друг другом. Ребенок с туберкулезом был в другой палате, там же лежали малыши», — сообщил Евгений.

По его словам, позже пациента с открытой формой туберкулеза забрали в соответствующее учреждение.

Издание Mkset обртилось в пресс-службу Минздрава Башкирии за комментарием. На момент публикации материала комментарий от ведомства получить не удалось.