Ребенка с ДЦП не пустили на борт самолета. В ситуации разбирается прокуратура

Жительница Екатеринбурга поделилась историей, что ее с тяжелобольным сыном не пустили на борт самолета «Уральских авиалиний». По поручению транспортного прокурора региона Владимира Дроздецкого информация из СМИ будет проверена.

Данные о ситуации с посадкой в самолет проверит Свердловская транспортная прокуратура. Специалисты оценят, выполнялись ли законы о защите прав потребителей.

Со слов матери ребенка с ДЦП, они собирались лететь по маршруту «Симферополь-Екатеринбург». Женщина располагала специальным креслом, которое позволяет перевозить ее сына. Но семью все равно не пустили на борт. Ответом авиакомпании «Уральские авиалинии» о причинах отказа мать поделилась с «360».

«В результате проведенной проверки мы выяснили, что вы заказали услугу специального сопровождения ребенка до самолета, но, к сожалению, не уведомили нас о том, что Матвею необходимо специальное сиденье для перевозки детей с ДЦП, которое устанавливается на штатное кресло в самолете. Скорее всего это произошло из-за того, что вы не знали о необходимости данного дополнительного уведомления», — говорится в сообщении.

Тот факт, что женщина сообщила об имеющемся у нее лично кресле, пока в компании не прокомментировали. Там лишь отметили, что учтут эту ситуацию и упростят правила подачи заявки на рейсы пассажиров с проблемами здоровья.

Вопиющий случай произошел в московском метро. Там некие пассажиры обругали ребенка с аутизмом. Когда за сына вступились родители, их просто избили. В случившемся разбирается полиция.