Происшествия 24 декабря 2022, 23:15 Ребенка ранили при обстреле Донецка со стороны ВСУ Девочка получила ранение при обстреле Донецка со стороны украинских военных РИА «Новости»

Читать 360tv в

В результате атаки украинских военных на Киевский район Донецка пострадала семилетняя девочка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем Telegram-канале.

«На улице Университетской <…> ранена девочка 2015 года рождения», — указано в сообщении представительства.

Реклама

После атаки ВСУ зафиксировали повреждения здания детского сада № 151 в Киевском районе. В Петровском районе из-за обстрелов повредилось здание поликлиники № 1 Центральной городской больницы № 14.

Реклама

«Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — указано в сообщении.

Вечером 24 декабря ВСУ обстреляли здание Республиканского травматологического центра в Донецке. Под огонь попал первый этаж. В больнице выбило окна, также пострадал стоящий рядом автомобиль. По словам мэра города Алексея Кулемзина, прилеты снарядов со стороны украинских военных зафиксировали на улице Щорса. Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Ворошиловскому и Киевскому районам города.