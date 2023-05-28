Происшествия 28 мая 2023, 23:23 Ребенка придавило бетонной плитой во время игры в Саратовской области Мальчик упал с гаража на плиты во время игры и погиб в Саратовской области Telegram

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Ребенок погиб после падения с гаража во время игры в Балашове Саратовской области. Об этом сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.

«Ребенок восьми лет, смерть до приезда скорой помощи в результате несчастного случая — ударился головой о плиты, играя на улице», — написал он.

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По данным Следственного комитета по Саратовской области, мальчика придавило бетонной плитой в гаражном массиве. Он погиб на месте. Следователи назначили проверку.

Согласно данным региональной прокуратуры, восьмилетний ребенок пытался перепрыгнуть с одного недостроенного гаража на другой. В какой-то момент оступился и упал между бетонных плит, одна из них впоследствии упала на него. Школьник получил смертельные травмы.

Сотрудники региональной прокуратуры проводят проверку по факту смерти мальчика. На месте происшествия побывал исполняющий обязанности прокурора города Балашова Александр Лещенко.