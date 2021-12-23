Ребенка похитили на глазах у матери в Новосибирске

Неизвестные похитили ребенка в Новосибирске прямо на глазах у матери. Мальчика схватили, затащили в машину и увезли.

О произошедшем стало известно из Instagram потерпевшей. Она сняла на видео автомобиль, в котором находились несколько мужчин.

«Мы выходим из машины с ребенком, ко мне подбегают двое мужчин. Один — в штатском, второй — в камуфляжной куртке. Он скручивает мне руки за спиной, затыкает рот, шею начинает сворачивать, а второй ослепляет меня фонариком, чтобы я ничего не видела. Третий, который вообще с другой стороны подбежал, выхватывает ребенка и убегает с ним куда-то. Ребенок кричал: „Мамочка, спаси меня!“», — описала похищение мать мальчика.

Видеозапись кражи ребенка, по словам Анастасии, она смогла снять уже после того, как неизвестные ее отпустили.

Позже, уже в полиции, Анастасия узнала, что ребенка таким образом забрал ее бывший муж — машину пробили по номерам. Сейчас у них идет тяжелый процесс развода.

По словам женщины, оказалось, что ребенка забрали судебные приставы, потому что по решению суда мальчик должен до конца процесса находиться с отцом, а время его свидания с матерью истекло.

Развестись с мужем Анастасия решила после мучительных отношений. Она рассказала, что муж ее бил.

В Следственном комитете заявили, что по данному факту началась проверка.