Сбой в работе привел к резкому торможению лифта в одной из столичных многоэтажек. В результате пострадал 12-летний ребенок, которого доставили в больницу города.

«В одном из жилых домов по Ангеловому переулку в городе Москве произошел сбой в работе лифта и резкое торможение. Установлено, что в момент инцидента в лифте находился 12-летний ребенок, который осмотрен врачами и с подозрением на травму ноги госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

Теперь пострадавшему ребенку предстоит пройти полное обследование. Следователи организовали проведение доследственной проверки. Они проверят все причины и обстоятельства сбоя работы лифта. Кроме того, сотрудники главка проверят наличие признаков преступления, попадающего под статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее источник «360» сообщил, что ребенок пострадал в лифте 2 февраля. Он спускался с 13-го этажа, когда в районе третьего этажа случился сбой. Мальчик перестал чувствовать ногу. Его вместе с матерью забрали медики скорой помощи.