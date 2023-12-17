Происшествия 17 декабря 2023, 00:50 Ребенка ошпарили кипятком в ярославском детсаду 76.ru: ребенка ошпарили кипятком в детсаду Рыбинская Ярославской области Unsplash

Читать 360tv в

Ребенок в городе Рыбинске Ярославской области получил ожоги в детском саду. Мальчика ошпарили кипятком, сообщила мать пострадавшего. Ее слова привел сайт 76.ru.

Младший воспитатель мыла ребенку ягодицы, после чего у малыша появились красные пятна. Старший воспитатель вызвала медработника детсада.

Реклама

«Выполнив осмотр ребенка (если можно это так называть), сотрудники садика позвонили мне и сообщили, что у ребенка на ягодицах имеется опрелость и какое-то намокание», — поделилась женщина.

Кода отец мальчика пришел за ним, то увидел, что его сын ходит с трудом. Ребенка раздели, показав его папе следы ожогов на теле. После этого мальчика госпитализировали. Мать отметила, что сейчас ее сын не может нормально ходить в туалет, спать и сидеть, а также отказывается от еды. Сотрудники детсада свою вину отрицают.

Воспитательница детского сада в Одинцове ранее до крови истыкала мальчика карандашом. Происшествием заинтересовались в ГСУ СК России по Московской области.