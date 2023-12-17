Важное 17 декабря 2023, 18:38 Ребенка насмерть завалило снегом с крыши дома под Калугой Шапша: ребенок погиб при сходе снега с крыши дома в Кондрово t.me/Shapsha_VV

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Ребенок умер при сходе снега с крыши одноэтажного дома в Кондрово. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Мальчику было семь лет, и он находился на улице без взрослых, добавили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«С крыши частного одноэтажного дома в Кондрово сошел снег и завалил ребенка, который жил в этом доме и гулял во дворе», — написал Шапша.

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Скорая помощь приехала через 14 минут после происшествия, но спасти мальчика не удалось. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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