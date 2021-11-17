Ребенка насмерть сбила машина в Новосибирске

Водитель сбил пятилетнего ребенка в Новосибирске. Его будут судить. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Мальчик переходил дорогу вместе с мамой по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора. Он ехал на самокате в тот момент, когда произошло ДТП.

Уголовное дело по этому происшествию уже передано в суд. Водителю грозит срок до пяти лет. Свою вину он не признает.