17 ноября 2021, 19:41
Ребенка насмерть сбила машина в Новосибирске
Водителя будут судить за смертельное ДТП с ребенком в Новосибирске
Водитель сбил пятилетнего ребенка в Новосибирске. Его будут судить. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Мальчик переходил дорогу вместе с мамой по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора. Он ехал на самокате в тот момент, когда произошло ДТП.
Уголовное дело по этому происшествию уже передано в суд. Водителю грозит срок до пяти лет. Свою вину он не признает.