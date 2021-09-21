Ребенка насмерть придавило шкафом в Ейске

Шкаф упал на шестилетнюю девочку в Ейске в Краснодарском крае. СК начал проверку. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Происшествие случилось в квартире, где ребенок жил с мамой. Женщина вышла вынести мусор, а когда вернулась, обнаружила, что девочку придавило шкафом. Она погибла.

«В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону.