Ребенка, который пропал в Выборге, обнаружили рядом с домом спустя несколько часов

Восьмилетний ребенок пропал в Выборге. Найти мальчика удалось спустя несколько часов рядом с его домом. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мальчик пропал в парке Лесотехнической академии во время прогулки с бабушкой. К его поискам подключились сотрудники полиции, волонтеры «ЛизаАлерт», а также жители города. Пропавший мальчик оказался рядом с домом, где он живет.

«В поисках были задействованы кинологи с собаками. В ходе поисков ребенок был найден сотрудниками полиции около дома по месту проживания», — рассказали в ведомстве.

Сейчас ребенок находится под присмотром взрослых. Следователи выясняют обстоятельства.