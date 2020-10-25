Ребенка госпитализировали после падения с аттракциона в московском ТЦ

В субботу, 24 октября, семилетний ребенок проводил время в игровой зоне одного столичного торгового центра. Но, по неизвестным причинам, он упал с аттракциона и получил повреждения. В результате мальчика пришлось вести в больницу.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Головинской межрайонной прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья людей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб брюшной стенки живота и компрессионный перелом седьмого грудного позвонка. По предварительным данным, он упал с тарзанки.

Сейчас полицейские выясняют, что могло стать причиной падения и были ли нарушены правила безопасности.

В начале августа в Санкт-Петербурге ребенок упал в воду с прогулочного теплохода. Он зацепился за мост, под которым шло судно. В результате это заметили очевидцы. Они бросились на помощь и спасли его.