Происшествия 12 января 2024, 04:40 Ребенка без обуви вывели на мороз в воспитательных целях в Екатеринбурге Е1: в Екатеринбурге заметили босого ребенка, гуляющего с собакой Freepik

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Мальчика, гуляющего в одних носках, заметили в Солнечном районе Екатеринбурга. Очевидцы сообщили, что ребенок гулял с собакой, рядом шла мать, об этом написало издание Е1.

Босого мальчика заметили накануне примерно в 20:40. Идущая рядом мать кричала на мальчика из-за собаки, выражаясь при этом нецензурными словами. Женщина «воспитывала» сына из-за того, что он долго выгуливал собаку и у нее мерзли лапы. Мальчик плакал и боялся, что у него «ноги отпадут», на что мать отвечала, что он «просто заболеет».

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«Для чего мы тебе ее подарили, чтоб ты угробил ее?» — привела слова женщины очевидица.

Выяснилось, что мать вывела сына в одних носках на мороз в воспитательных целях. Мальчик прошел без обуви около 15 метров. Местные жители обратились в правоохранительные органы.

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