Реанимобиль выехал на тротуар и врезался в здание в Краснодаре

Серьезная авария произошла 29 декабря на улице Октябрьской в Краснодаре. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артема Коноваленко.

61-летний мужчина ехал на реанимобиле на вызов. В какой-то момент он почувствовал себя плохо, выехал на тротуар и врезался в здание. В результате удара мужчина погиб.

Сейчас сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося. В момент аварии в салоне кроме водителя никого не было.