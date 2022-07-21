Реанимация потребовалась пострадавшему в ДТП с тремя авто на Киевском шоссе

Серьезное ДТП произошло на Киевском шоссе. При столкновении трех автомобилей пострадали три человека. Один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил «360» источник в экстренных службах.

Машины столкнулись на 32-м километре трассы в сторону Москвы. Получившему серьезные травмы потребовались реанимационные мероприятия.

Из-за аварии три полосы Киевского шоссе полностью перекрыли: в направлении столицы движения нет, в область можно проехать по одной. Судя по «Яндекс.Картам», на участке ДТП образовалась серьезная пробка.

Источник фото: скриншот/«Яндекс.Карты»

В ГУ МЧС уточнили, что погибших в аварии, по предварительным данным, нет.