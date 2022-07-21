21 июля 2022, 20:27
Реанимация потребовалась пострадавшему в ДТП с тремя авто на Киевском шоссе
Источник «360»: три машины столкнулись на 32-м километре Киевского шоссе
Серьезное ДТП произошло на Киевском шоссе. При столкновении трех автомобилей пострадали три человека. Один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил «360» источник в экстренных службах.
Машины столкнулись на 32-м километре трассы в сторону Москвы. Получившему серьезные травмы потребовались реанимационные мероприятия.
Из-за аварии три полосы Киевского шоссе полностью перекрыли: в направлении столицы движения нет, в область можно проехать по одной. Судя по «Яндекс.Картам», на участке ДТП образовалась серьезная пробка.
Источник фото: скриншот/«Яндекс.Карты»
В ГУ МЧС уточнили, что погибших в аварии, по предварительным данным, нет.