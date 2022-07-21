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    21 июля 2022, 20:27

    Реанимация потребовалась пострадавшему в ДТП с тремя авто на Киевском шоссе

    Источник «360»: три машины столкнулись на 32-м километре Киевского шоссе

    Александра Ломейко, Алла Морген

    Серьезное ДТП произошло на Киевском шоссе. При столкновении трех автомобилей пострадали три человека. Один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил «360» источник в экстренных службах.

    Машины столкнулись на 32-м километре трассы в сторону Москвы. Получившему серьезные травмы потребовались реанимационные мероприятия.

    Из-за аварии три полосы Киевского шоссе полностью перекрыли: в направлении столицы движения нет, в область можно проехать по одной. Судя по «Яндекс.Картам», на участке ДТП образовалась серьезная пробка.

    Реанимация потребовалась пострадавшему в ДТП с тремя авто на Киевском шоссе | Изображение 1Источник фото: скриншот/«Яндекс.Карты»

    В ГУ МЧС уточнили, что погибших в аварии, по предварительным данным, нет.