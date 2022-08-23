Реакция на убийство Дугиной показала истинное лицо российской «оппозиции»

Реакция на убийство Дарьи Дугиной показала, кто из наших бывших соотечественников ненавидит Россию, и еще раз продемонстрировала приверженность Украины тактике терроризма. Об этом рассказал журналист Гия Саралидзе в эксклюзивном материале для «360».

Далее — его прямая речь.

Убийство Дарьи Платоновой-Дугиной ярко показало две вещи. Первая: Украина и ее спонсоры окончательно и бесповоротно перешли на террористическую тактику. Они и раньше не брезговали этими методами. Можно вспомнить различные блокады Крыма и Донбасса (энергетическую, водную, продовольственную), взрывы линий электропередачи, газопроводов. Но теперь все это вышло на новый уровень. Попытки атаковать инфраструктуру в Крыму, Курской и Белгородской областях. Ну и, конечно, непрекращающиеся обстрелы Запорожской АЭС.

РИА «Новости»

Фактически Украина и те, кто за ней стоит, организовали ядерный шантаж. Либо вы отводите свои войска, либо мы устроим ядерную катастрофу и обвиним в этом вас. Понятно, что без санкции Вашингтона Зеленский пойти на такой шаг не решился бы. Не его уровень.

И второе: реакция украинских соцсетей и наших недавних соотечественников, которые называли себя оппозицией. Смерть молодой, талантливой и умной женщины, вина которой только в том, что она смеет думать по-другому, вызвала бурю радости и зубоскальства. Ликование и танцы на костях.

Вот вроде мы родились и выросли в одной стране. И ведь эти персонажи жили и воспитывались в благополучных семьях, причем жили они хорошо при разных режимах и властях.

Ненавидели страну, которая их кормила

Илья Пономарев, который сейчас откровенно радуется смерти Даши, — мальчик из номенклатурной семьи. Дед — видный советский дипломат, отец Пономарева был зампредседателя Госстроя России, а матушка — сначала помощницей депутата Госдумы Абрамовича, а затем членом Совета Федерации от Чукотки.

Обозреватель «Эха Москвы» Антон Орех — сын председателя Гостелерадио СССР Кравченко, который наводил ужас на свободолюбивых журналистов, закрыл прогрессивную и популярную программу «Взгляд» и подчинился ГКЧП.

Родители пламенной Юлии Латыниной — выпускники филфака МГУ. Кстати, мама Латыниной писала статьи о вреде слушания The Beatles. Учила любить советскую власть, а потом, когда это стало немодно, — наоборот.

Список можно продолжать очень долго. Не знаю, у кого они научились, но факт остается фактом: несмотря на все блага и преференции, которые получали, они искренне и убежденно ненавидели страну и народ.

И сейчас я еще раз убедился, что между нами пропасть. И эта пропасть не в идеологических и политических взглядах, а в мировоззрении, в фундаментальных жизненных установках. Во взгляде на то, что такое хорошо, а что такое плохо. Что есть добро, а что — зло. И этого уже не изменить.