Важное 19 февраля 2024, 08:20 Реактивный беспилотник уничтожили под Брянском Богомаз: реактивный дрон ликвидировали над Брянским районом РИА «Новости»

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Российские системы противовоздушной обороны 19 февраля ликвидировали реактивный дрон под Брянском. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом», — написал он.

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Богомаз отметил, что украинским боевикам не удалось совершить террористическую атаку с помощью дрона. Губернатор поблагодарил за работу подразделения ПВО.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — уточнил он.

Накануне, 18 февраля, российские военные уничтожили украинский беспилотник над Воронежем. Обошлось без жертв. За день до этого четыре дрона ВСУ сбили над Калужской областью. Разрушений инфраструктуры и пострадавших не было, на месте происшествия работали спецслужбы.