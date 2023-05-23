Происшествия 23 мая 2023, 14:31 Readovka сообщила о прорыве украинской ДРГ в село Богун-Городок Белгородской области Readovka: украинская ДРГ прорвалась в белгородское село Богун-Городок РИА «Новости»

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Украинская ДРГ прорвалась в село Богун-Городок в Белгородской области. Об этом сообщил источник издания Readovka.

По данным собеседника Readovka, в населенном пункте идут боестолкновения. Богун-Городок расположен рядом с селом Щетиновка.

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Официально информацию об этом пока не подтверждали. Губернатор региона Вячеслав Гладков не публиковал никаких данных о проникновении ДРГ 23 мая. Также глава области отмечал огромное количество фейков, публикуемым в Сети и призвал доверять только проверенной информации из достоверных источников.

В Минобороны ранее сообщили об уничтожении в ходе КТО 22 мая более 70 украинских террористов в Белгородской области. В ведомстве отметили, что тогда на территорию проникло националистическое украинское формирование. Боевиков блокировали и разгромили, подчеркнул представитель министерства Игорь Конашенков.