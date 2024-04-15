Происшествия 15 апреля 2024, 18:35 РДК попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга Росфинмониторинг внес РДК в перечень террористов и экстремистов Freepik

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Росфинмониторинг включил организацию «Русский добровольческий корпус» в список террористов и экстремистов. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отметила, что в ряды «Русского добровольческого корпуса»* входили кадровые военнослужащие ВСУ. По ее словам, боевики перед атакой на Козинку в Белгородской области говорили на украинском языке. Симоньян опубликовала видеозапись с участниками организации, сообщил RT.

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В апреле представитель украинского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в Харьков прибыли новые группы наемников. Среди них заметили военных из Франции, Грузии, Прибалтики, Чехии, Польши и Румынии, а также боевиков «Русского добровольческого корпуса»*.

Лебедев предположил, что ВСУ готовятся ударить с помощью диверсантов по Белгородской области.

*РДК признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены.