Происшествия 24 марта 2024, 14:42 Разыскиваемую после теракта в Crocus City Hall женщину нашли мертвой «Известия»: пропавшую при теракте в Crocus City Hall женщину нашли мертвой Пресс-служба МЧС

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Пропавшую сразу после террористического акта в концертном зале Crocus City Hall женщину обнаружили мертвой. Об этом «Известиям» рассказал друг ее брата Георгий.

По его словам, вместе с родственниками его друг посетил морг, где им удалось опознать тело пропавшей. Ее муж оказался еще в первом списке жертв теракта.

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«Они пошли на концерт в Crocus City Hall в день рождения мужа. Затем связь с ними пропала», — отметил мужчина.

Теракт в здании концертного зала Crocus City Hall произошел в пятницу, 22 марта. Там планировали провести концерт группы «Пикник», однако в помещение ворвались вооруженные мужчины и открыли стрельбу.

Согласно последним данным, жертвами стрельбы и начавшегося пожара стали 133 человека, еще 154 получили ранения. Глава СК России Александр Бастрыкин призывал следователей установить всех причастных к преступлению.