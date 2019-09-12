Разыскиваемого за убийство мужчину доставили в больницу в Ленобласти. Его сильно ранили ножом

По данным издания, мужчину госпитализировали накануне. Ему диагностировали колото-резаное ранение грудной клетки и повреждение сосудов легкого. При этом пациент испытал травматический шок первой и второй степени. Его состояние оценивается как тяжелое.

Позже выяснилось, что пострадавший находится в федеральном розыске. Мужчину подозревают в убийстве. В соответствии с судебным решением его должны заключить под стражу.