Разыскиваемого за убийство мужчину доставили в больницу в Ленобласти. Его сильно ранили ножом
В одну из больниц Ленинградской области угодил раненный мужчина, который находится в федеральном розыске за убийство. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, мужчину госпитализировали накануне. Ему диагностировали колото-резаное ранение грудной клетки и повреждение сосудов легкого. При этом пациент испытал травматический шок первой и второй степени. Его состояние оценивается как тяжелое.
Позже выяснилось, что пострадавший находится в федеральном розыске. Мужчину подозревают в убийстве. В соответствии с судебным решением его должны заключить под стражу.