  • Разыскиваемого за убийство мужчину доставили в больницу в Ленобласти. Его сильно ранили ножом

    12 сентября 2019, 14:33

    Артур Блянихов

    В одну из больниц Ленинградской области угодил раненный мужчина, который находится в федеральном розыске за убийство. Об этом сообщили «Невские новости».

    По данным издания, мужчину госпитализировали накануне. Ему диагностировали колото-резаное ранение грудной клетки и повреждение сосудов легкого. При этом пациент испытал травматический шок первой и второй степени. Его состояние оценивается как тяжелое.

    Позже выяснилось, что пострадавший находится в федеральном розыске. Мужчину подозревают в убийстве. В соответствии с судебным решением его должны заключить под стражу.