05 августа 2023, 12:29
Развожаев заявил об отсутствии необходимости эвакуации с пляжей Севастополя
Развожаев: эвакуация с пляжей Севастополя из-за беспилотника не требуется
Эвакуация с пляжей Севастополя не требуется, заявил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев после обнаружения в морской зоне надводного беспилотника. Он подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем флота.
«Эвакуироваться с пляжей не надо, ситуация находится полностью под контролем флота. Оставайтесь на местах и не допускайте паники», — написал губернатор.
Реклама
Надводный беспилотник обнаружили в севастопольской морской зоне днем 5 августа. По словам Развожаева, принимаются все нужные меры для его уничтожения.
«Спецслужбами принято решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно», — добавил губернатор.
Ориентировочно после 13:00 ограничение на движение снимут и водный транспорт снова начнет работать в штатном режиме.
Развожаев призвал горожан доверять только информации из официальных источников.
Беспилотники
ВСУ
Севастополь
Реклама
Реклама