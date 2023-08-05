Происшествия 05 августа 2023, 12:29 Развожаев заявил об отсутствии необходимости эвакуации с пляжей Севастополя Развожаев: эвакуация с пляжей Севастополя из-за беспилотника не требуется РИА «Новости»

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Эвакуация с пляжей Севастополя не требуется, заявил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев после обнаружения в морской зоне надводного беспилотника. Он подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем флота.

«Эвакуироваться с пляжей не надо, ситуация находится полностью под контролем флота. Оставайтесь на местах и не допускайте паники», — написал губернатор.

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Надводный беспилотник обнаружили в севастопольской морской зоне днем 5 августа. По словам Развожаева, принимаются все нужные меры для его уничтожения.

«Спецслужбами принято решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно», — добавил губернатор.

Ориентировочно после 13:00 ограничение на движение снимут и водный транспорт снова начнет работать в штатном режиме.

Развожаев призвал горожан доверять только информации из официальных источников.