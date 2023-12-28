28 декабря 2023, 00:42
Беспилотник сбили над морем в Севастополе
Развожаев заявил о работе системы ПВО над морем в Севастополе
Система противовоздушной обороны отработала над морем в Севастополе. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«По предварительной информации, уничтожен один БПЛА», — заявил он.
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Он отметил, что по данным спасателей города, никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировали.
Утром 27 декабря в российском оборонном ведомстве заявили о поражении беспилотников самолетного типа в Белгородской и Ростовской областях.
За день до этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле сразу нескольких населенных пунктов в Грайворонском городском округе. Он отметил, что в селе Рождественка осколками боеприпаса выбило окна в двух домах, помимо этого удары повредили линию электроснабжения.
Беспилотники
Севастополь
ПВО
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