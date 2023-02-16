Важное 16 февраля 2023, 08:58 Развожаев сообщил об атаке беспилотников ВСУ в районе Севастополя Развожаев сообщил об атаке дронов ВСУ, два беспилотника сбили над морем РИА «Новости»

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ВСУ в очередной раз попытались атаковать Севастополь с помощью беспилотников. Об этом сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, противовоздушная оборона продолжает отбивать атаку дронов.

«Ситуация на сейчас: сбиты два БПЛА над морем», — уточнил он.

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Также губернатор обратился к жителям, попросив соблюдать спокойствие.

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В середине января губернатор сообщал о 10 сбитых украинских беспилотниках над Черным морем. Атаку дронов отразили силы ПВО и Черноморского флота.

Развожаев неоднократно обращал внимание, что попытки противника атаковать город успешно отражают российские военные, контролируя воздушную обстановку. Он призывал местных жителей доверять только проверенной информации из проверенных источников.