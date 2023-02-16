16 февраля 2023, 08:58
Развожаев сообщил об атаке беспилотников ВСУ в районе Севастополя
Развожаев сообщил об атаке дронов ВСУ, два беспилотника сбили над морем
ВСУ в очередной раз попытались атаковать Севастополь с помощью беспилотников. Об этом сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, противовоздушная оборона продолжает отбивать атаку дронов.
«Ситуация на сейчас: сбиты два БПЛА над морем», — уточнил он.
Реклама
Также губернатор обратился к жителям, попросив соблюдать спокойствие.
Реклама
В середине января губернатор сообщал о 10 сбитых украинских беспилотниках над Черным морем. Атаку дронов отразили силы ПВО и Черноморского флота.
Развожаев неоднократно обращал внимание, что попытки противника атаковать город успешно отражают российские военные, контролируя воздушную обстановку. Он призывал местных жителей доверять только проверенной информации из проверенных источников.
ВСУ
Севастополь
Реклама
Реклама