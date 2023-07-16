Происшествия 16 июля 2023, 08:51 Развожаев сообщил о девятом сбитом беспилотнике во время атаки на Севастополь Губернатор Развожаев: в Севастополе отразили атаку девяти беспилотников РИА «Новости»

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что еще один беспилотник, атаковавший город, сбили в районе мыса Манганари. Об этом глава написал в своем Telegram-канале.

«Итого этой ночью сбили два БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде», — передал он.

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Сейчас в городе все спокойно, сообщил губернатор. Движение морского транспорта возобновили. Пассажирам доступны паром «Артиллерийская бухта ─ Северная», катера «Радиогорка ─ Артиллерийская бухта», «Графская пристань ─ Троицкая» и «Графская пристань ─ Северная».

Ночью жители услышали громкие звуки, похожие на взрывы, они доносились со стороны Севастопольской бухты. Позже стало известно, что силы противовоздушной обороны и флот отражали атаку вражеских дронов.

Ранее две воздушные цели сбили на подлете к Белгороду. Никто из жителей, по предварительном данным не пострадал.