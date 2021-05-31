«Разворот был ошибкой». Источник назвал причину смерти опытного парашютиста в Омской области

В Омской области парашютист неудачно приземлился на землю и разбился насмерть. Последние секунды жизни спортсмена попали на видео.

На кадрах можно заметить, как парашютист стремительно теряет высоту и ударяется об землю. Это произошло на аэродроме Марьяновка под Омском.

Источник, который знал разбившегося мужчину, сообщил «360», что парашютист был очень опытный. У него было больше 1300 прыжков. Причиной гибели он назвал ошибку пилотирования.

«Конечно, это чисто его вина. Это несчастный случай. Разворот, который он сделал, это была ошибка. Никто не понимает, зачем он это делал», — сказал собеседник «360».

Парашютисту было около 50 лет, у него остались взрослые дети.

«Он был самый опытный. Почему он совершил такую ошибку, никто не знает. Все смотрят и диву даются», — сообщил источник.

Ранее в середине мая в Московской области неудачно приземлились два парашютиста. Они выжили, но получили серьезные травмы, обоих доставили в больницу. Это произошло рядом с деревней Вихрево. В СМИ сообщали, что один из них получил закрытый перелом костей левой стопы, а второй — поясничного отдела позвоночника.