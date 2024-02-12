Происшествия 12 февраля 2024, 10:22 Развился молниеносно. Школьница умерла от менингита в Липецкой области Школьница скоропостижно скончалась от менингита в Липецкой области РИА «Новости»

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Одна из учениц лицея № 6 в Данкове умерла от менингита. О смерти девочки сообщили в Telegram-канале правительства Липецкой области.

По данным правительства региона, одна из учениц лицея умерла 9 февраля в Липецкой областной инфекционной больнице. У девочки выявили менингококковую и пневмококковую инфекции. По словам медиков, течение болезни было молниеносным.

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После случившегося в лицее на неделю приостановили занятия. За это время в здании обработают помещения, дезинфицируют воздух рециркуляторами. Сейчас медики проводят все необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, добавили в пресс-службе.

Специалисты Роспотребнадзора также обследовали людей, которые контактировали с ребенком. Им дали необходимые рекомендации, они находятся под наблюдением врачей Данковской больницы.

«Среди контактных выявлено два носителя инфекции. Они госпитализированы в областную инфекционную больницу», — уточнили в пресс-службе.

В правительстве добавили, что предпринимают меры, чтобы не допустить распространения инфекции. В рамках профилактических мероприятий привили уже более 150 человек.