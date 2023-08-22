Происшествия 22 августа 2023, 06:35 Разведывательный катер ВСУ уничтожили в Черном море Минобороны России: у газодобывающих установок в Черном море уничтожили катер ВСУ РИА «Новости»

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К российским газодобывающим установкам в Черном море пытался подобраться разведывательный катер Вооруженных сил Украины. Его уничтожили силами Су-30см, сообщило Минобороны России.

Разведывательный катер засекли ночью 22 августа около российских газодобывающих установок в акватории Черного моря. Его уничтожение поручили экипажу самолета Су-30см морской авиации Черноморского флота. Цель поразили.

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