Происшествия 28 августа 2023, 11:22 Разведывательные беспилотники ВСУ сбили на севере и западе Крыма Аксенов: ПВО сбила 2 разведывательных беспилотника ВСУ на севере и западе Крыма РИА «Новости»

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Два разведывательных беспилотника Вооруженных сил Украины сбили на севере и западе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«На севере и западе Крыма силами ПВО сбито два вражеских разведывательных БПЛА», — написал Аксенов.

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Глава региона попросил граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Российские средства противовоздушной обороны обнаружили 42 украинских дрона в небе над Крымом в ночь на 25 августа. Минобороны сообщило, что девять БПЛА сбили, еще 33 подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал высокую эффективность российских систем ПВО против беспилотников ВСУ. Попытки атак украинской армии с применение БПЛА Песков назвал террористической активностью.

По данным издания The Economist, операторы украинских дронов использовали разведданные стран Запада для атак по объектам на территории России. До цели долетали не более 40% выпущенных беспилотников противника.