27 ноября 2020, 16:17
Разведывательная служба Южной Кореи обвинила КНДР в кибератаках
Депутат южнокорейского парламента Ха Дэ Гюн сообщил, что в Национальной разведывательной службе (НРС) Республики Корея зафиксировали хакерскую атаку на фармацевтические компании со стороны КНДР, пишет ИА News One.
Речь идет о предприятиях, которые занимаются созданием вакцины от коронавируса. В настоящий момент НРС не раскрыла подробности произошедшей атаки. Какие именно компании подверглись нападению и сколько их всего остается неизвестным, информирует сайт «Политика сегодня».
Ранее власти КНДР отмечали, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом с начала его распространения в мире. Журналисты Северной Кореи часто пишут статьи с акцентом на самостоятельную возможность страны справиться с пандемией.