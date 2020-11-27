Разведывательная служба Южной Кореи обвинила КНДР в кибератаках

Речь идет о предприятиях, которые занимаются созданием вакцины от коронавируса. В настоящий момент НРС не раскрыла подробности произошедшей атаки. Какие именно компании подверглись нападению и сколько их всего остается неизвестным, информирует сайт «Политика сегодня».

Ранее власти КНДР отмечали, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом с начала его распространения в мире. Журналисты Северной Кореи часто пишут статьи с акцентом на самостоятельную возможность страны справиться с пандемией.