Происшествия 23 июня 2023, 16:04 Разрыв аневризмы сосуда мозга произошел у вратаря академии «Ак Барса»

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Вратарь из академии казанского «Ак Барса» Савва Скотников попал в больницу. У спортсмена произошел разрыв врожденной аневризмы сосуда головного мозга. Об этом сообщил Inkazan со ссылкой на Telegram-канал Hockeymans78.

Спортсмена доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) Казани. Сейчас он в коме. На данный момент врачи провели три операции.

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Журналист Айрат Хайруллин в своем Telegram-канале подтвердил данную информацию.

В академии казанского клуба сообщили, что хоккеисту стало плохо на тренировке 19 июня. Тогда он потерял сознание.