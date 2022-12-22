22 декабря 2022, 01:06
Разрушенный ресторан с жертвами сняли на видео после атаки ВСУ на Донецк
Ruptly показало видео последствий обстрелов Донецка со стороны ВСУ
Появились кадры последствий обстрела ресторана в Ленинском районе Донецка со стороны ВСУ. На них видно разрушенное здание, у которого выбиты все окна, а также тело погибшего человека.
Украинские военные нанесли удар по центральным районам Донецка. Всего они выпустили 12 ракет, сообщили в СЦКК.
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По предварительным данным, погибли два человека, также есть раненые. Во время обстрела повреждения получили несколько автомобилей и зданий. Специалисты ведут оценку нанесенного ущерба.
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Глава города Алексей Кулемзин ранее сообщил в Telegram-канале, что ВСУ вели огонь по Киевскому, Ворошиловскому, Ленинскому и Калининскому районам. В Киевском районе один из снарядов попал в крышу многоквартирного дома. По словам главы Донецка, «есть погибшие и раненые».
Разрушения зафиксировали на территориях Крытого рынка, стадиона «Донбасс арена» и гостиницы «Виктория». Также попадания обнаружили в окрестностях больницы имени Калинина.
Украинские войска периодически ведут стрельбу по Донецку с 20 декабря. Под удары, в основном, попадают объекты инфраструктуры и центральные районы города.
ВСУ
Донецк
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