«Разрушенный» мост в Домодедове оказался недостроем

В Московской области не было обрушения мостов. Тот мост, о котором идет речь в публикациях СМИ, еще не достроен.

«Происшествий с мостом никаких не было. На этом километраже есть недостроенный мост», — сказали «360» в подмосковном управлении МЧС.

По данным спасателей, речь идет о мосте на трассе М4 в Домодедовском городском округе.

Ранее радиостанция «Говорит Москва» опубликовала в своем Telegram-канале фотографию с М4, на которой виден обвалившийся мост. Как написало издание, он «буквально сложился».

Судя по сервису «Яндекс.Пробки», на указанном участке затруднений в движении нет.