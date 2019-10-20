Разрушенных дамб в Красноярском крае оказалось две

«В Курагинском районе был каскад дамб. Разрушено в целом две дамбы», — приводит агенство текст сообщения ведомства.

После прорыва дамбы в Красноярском крае задержаны 3 человека Подробнее

Дамбы технического водоема прорвало утром 19 октября недалеко от поселка Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края Происшествие случилось на территории золотодобывающего прииска. Вода затопила два общежития временного типа — в них могли находиться до 80 человек.

В результате ЧП, по предварительным данным, погибли 15 человек. Шесть человек числятся пропавшими без вести. Спасательные работы продолжаются. В районе ввели режим ЧС, а 21 октября в Красноярском крае объявили днем траура по погибшим.

Следователи провели обыске в офисе компании, которой принадлежит рудник, и изъяли техническую и документацию. Кроме того, в Красноярск привезли на допрос гендиректора, начальника и мастера горного участка предприятия.

На месте ЧП продолжаются спасательные работы. Утром 20 октября начали разбирать завалы.