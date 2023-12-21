Происшествия 21 декабря 2023, 12:00 Разрушенную взрывом газа квартиру под Казанью сняли на видео МЧС Татарстана показало последствия взрыва газа в двухэтажном доме в Осиново

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Кинологов с собаками подключили к обследованию пострадавшего от взрыва газа дома в поселке Осиново Зеленодольского района. Поиск пострадавших показало МЧС Татарстана.

«На месте происшествия по поиску возможных пострадавших под завалами работает кинологический расчет Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России», — сообщила пресс-служба.

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Взрывная волна разрушила часть стены на втором этаже и сорвала батареи. Кирпичи рухнули у входа в подъезд. На кадры попала работа пожарной охраны и кинологов.

Взрыв газа без возгорания произошел утром 21 декабря на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Центральная, 7. В квартирах пострадавшего подъезда находились четыре человека. Одну женщину с травмами спасли пожарные, остальные эвакуировались самостоятельно — им медпомощь не потребовалась. Осиновская администрация открыла пункт временного размещения в местном доме культуры.