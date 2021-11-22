Разрушения жилого дома после взрыва в Махачкале сняли на видео

Прогремевший в двухэтажном жилом доме в Махачкале взрыв привел к частичному обрушению стены и пожару внутри помещения. «360» публикует видео с места события.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS)

На опубликованных кадрах видно, что после детонации оказался поврежден фасад и угловая стена. Люди на месте занимаются разбором завалов. Из самого здания идет сильный дым.



В республиканском главке МЧС сообщили, что сообщение о взрыве газа поступило на пульт дежурного в 15:17. Детонация произошла в жилом доме на улице Амет-Хана Султана.

По предварительным данным, пострадали три человека. Взрыв привел к частичному разрушению дома и пожару. На место прибыли спасатели, которые занимаются ликвидацией последствий.



СМИ со ссылкой на источники уточнили, что газ взорвался напротив банкетного зала «Марракеш». По словам собеседников, количество пострадавших составило четыре человека. На месте работают экстренные службы.