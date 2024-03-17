17 марта 2024, 08:07
Разрушений при ликвидации БПЛА в Орловской области не зафиксировали
Клычков сообщил об отсутствии разрушений при ликвидации БПЛА в Орловской области
Над территорией Орловской области сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, разрушений нет. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Клычков.
«Силы ПВО минувшей ночью отразили очередную атаку беспилотника самолетного типа в небе над Орловской областью. По предварительной информации, для гражданских объектов обошлось без последствий. Держу на контроле оперативную остановку», — написал он.
Реклама
Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили над территорией ряда российских регионов 35 украинских беспилотных летательных аппаратов. В ведомстве отмечали, что наибольшее число дронов перехватили над Краснодарским краем — 17.
В ночь на воскресенье ВСУ попытались нанести удар дроном по нефтеперерабатывающему заводу на Кубани, экстренные службы быстро потушили разгоревшийся пожар.
Беспилотники
Реклама
Реклама