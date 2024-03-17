Происшествия 17 марта 2024, 08:07 Разрушений при ликвидации БПЛА в Орловской области не зафиксировали Клычков сообщил об отсутствии разрушений при ликвидации БПЛА в Орловской области РИА «Новости»

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Над территорией Орловской области сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, разрушений нет. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Клычков.

«Силы ПВО минувшей ночью отразили очередную атаку беспилотника самолетного типа в небе над Орловской областью. По предварительной информации, для гражданских объектов обошлось без последствий. Держу на контроле оперативную остановку», — написал он.

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Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили над территорией ряда российских регионов 35 украинских беспилотных летательных аппаратов. В ведомстве отмечали, что наибольшее число дронов перехватили над Краснодарским краем — 17.

В ночь на воскресенье ВСУ попытались нанести удар дроном по нефтеперерабатывающему заводу на Кубани, экстренные службы быстро потушили разгоревшийся пожар.