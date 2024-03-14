Происшествия 14 марта 2024, 17:57 Разрушений при ликвидации БПЛА в Орловской области не зафиксировали — губернатор Губернатор Клычков сообщил о ликвидации украинского БПЛА над Орловской областью РИА «Новости»

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Над территорией Орловской области ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Клычков.

«Пресекли еще одну попытку украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, прошу всех сохранять спокойствие», — написал он.

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Пресс-служба Минобороны подтвердила уничтожение украинского дрона дежурными средствами противовоздушной обороны.

«Украинский беспилотник около 17:00 по московскому времени сбили над территорией Орловской области», — отметили в ведомстве.

Во вторник, 12 марта, беспилотник ВСУ атаковал в Орле объект топливно-энергетического комплекса с нефтепродуктами, после чего произошло возгорание. Клычков в соцсети показывал видео с места событий.