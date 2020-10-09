Разрушавшего могилы медведя обезвредили на Урале

По данным издания, животное разрывало могилы в течение нескольких дней. Отмечается, что зверь сильно повредил труп погибшего человека. Поскольку медведь начал представлять серьезную угрозу для жизни людей, то охотникам выдали разрешение на его отстрел.

«Благодарим наших охотников, которые оперативно отреагировали на призыв помочь с агрессивными нападками дикого медведя», — написал глава города.