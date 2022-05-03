«Разрезал мне ноги и руки в мясо». Актер Задорожный подвергся травле за драку с котом

Актер Дмитрий Задорожный, известный по сериалу «Детективы», подрался с котом. Схватка с питомцем произошла прямо в подъезде дома и попала на видео, после которого артиста начали травить в соцсетях. СМИ писали, что кот якобы умер, но Задорожный заявил РЕН ТВ, что пострадал только он, а кот в порядке.

Покотовщина произошла накануне ночью в Химках. Кадры, на которых мужчина возле своей квартиры и у подъезда бьет и швыряет кота, появились в социальных сетях. Это ожидаемо вызвало бурю негодования.

Оказалось, что на кадрах — известный актер. Писали, что Задорожный якобы забил кота до смерти. Зоозащитница Елена Иванова назвала это умышленным убийством и заявила, что актеру грозит тюрьма. На происшествие обратил внимание и зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Задорожный признал, что на видео действительно он. Но смерть своего кота по кличке Сыр опроверг. По его словам, с животным все в порядке. Актер допустил, что его поступку, возможно, нет оправдания.

«Кот жив. Результаты ветеринарного обследования говорят, что у него нет ни одной травмы, никаких повреждений, ни царапинки. Что касается крови в подъезде, это моя кровь. Кот разрезал мне ноги и руки просто в мясо», — сказал актер.

Задорожный сообщил, что с трудом загнал кота домой, закрыл в переноске, а утром передал волонтерам.

Документы из ветеринарной клиники о том, что с котом все хорошо, актер тоже пообещал опубликовать. По его словам, кот вообще не пострадал. Но актера и его семью начали травить в соцсетях. Незнакомые люди начали звонить и угрожать физической расправой ему и его детям.

«Люди, вы, по-моему, сошли с ума. Вы размещаете непроверенную информацию. Депутат Бурматов, всякие зоозащитники, блогеры, обвиняете меня в убийстве кота, разгоняете эту волну ненависти, а на самом деле кот вообще не оправдал. Да, я согласен, видно очень жесткое, нет оправданий моему поступку, я и не хочу оправдываться», — заявил Задорожный.

Актер признался, что для него самого шок то, что произошло. По его словам, кот жил с ними два года, его любили дома. Но дочка хотела гулять с ним на улице. И неделю назад актер купил шлейку и начал его выгуливать.

«Я по вечерам выходил с ним на улицу, чтобы он потихонечку привыкал. Что произошло в этот раз, я не знаю. Он как будто сошел с ума, или заразился бешенством», — сказал актер.

Задорожный поблагодарил всех за понимание. А тех, кто размещал фейки, призвал оставаться людьми.