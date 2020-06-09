Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро Пясино

Разлившееся под Норильском топливо обнаружили в озере Пясино. Как будет развиваться ситуация и какой ущерб нефтепродукты нанесут биосфере водоема, пока сказать нельзя. Об этом рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Топливо попало и в Пясино. Это великолепное озеро около 70 километров длинной, естественно, там есть и рыба, и хорошая биосфера. Но вот как оно вынесет сейчас эту нагрузку, предсказать нельзя», — приводит «Интерфакс» слова главы региона.

Усс добавил, что сейчас самое главное — не допустить, чтобы топливо попало в реку Пясина, которая течет в северном направлении. Усс выразил уверенность, что это возможно предотвратить.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка топлива из резервуара. Из-за аварии разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Топливо попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная. Последняя впадает в Пясино.

Президент России Владимир Путин ввел в регионе режим ЧС федерального уровня. Начальнику цеха ТЭЦ-3 предъявили обвинение по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»