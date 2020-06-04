Разлившееся под Норильском топливо будут собирать, но не сжигать

Разлившееся под Норильском топливо не будут сжигать, его планируют поместить в резервуары и потом очистить от воды. По словам главы Росприроднадзора, благодаря этому способу топливо даже можно будет потом использовать.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова подчеркнула, что сжигать топливо не планируют. Она напомнила, что Норильск участвует в федеральном проекте «Чистый воздух».

«В его рамках нам и так есть чем здесь заниматься и добавлять в атмосферный воздух все компоненты, которые могут появиться после сжигания, мы считаем неприемлемым. Сегодняшняя технология, которая предлагается, это технология сбора нефтепродукта, размещение его в резервуары, последующая транспортировка для очистки от воды и возможно дальнейшее использование», — цитирует «Норникель» Радионову в Telegram-канале.

Радионова также рассказала, что Росприроднадзор перебросил в Норильск дополнительные силы, ежедневно там берут по 15 проб, причем их количество будут наращивать.

Кроме того, ведомство начало внеплановую проверку. Она продлится 20 дней. По ее результатам привлекут к ответственности виновных, а также установят сумму нанесенного ущерба.

29 мая на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» произошла разгерметизация топливного бака. В место разлива въехал автомобиль, после чего произошло возгорание. Из-за происшествия в грунт и воду попали около 20 тысяч кубометров топлива.

В МЧС 4 июня объявили, что нашли решение, как ликвидировать последствия разлива топлива.