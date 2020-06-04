Разлившееся под Норильском топливо будут собирать, но не сжигать
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова подчеркнула, что сжигать топливо не планируют. Она напомнила, что Норильск участвует в федеральном проекте «Чистый воздух».
«В его рамках нам и так есть чем здесь заниматься и добавлять в атмосферный воздух все компоненты, которые могут появиться после сжигания, мы считаем неприемлемым. Сегодняшняя технология, которая предлагается, это технология сбора нефтепродукта, размещение его в резервуары, последующая транспортировка для очистки от воды и возможно дальнейшее использование», — цитирует «Норникель» Радионову в Telegram-канале.
Радионова также рассказала, что Росприроднадзор перебросил в Норильск дополнительные силы, ежедневно там берут по 15 проб, причем их количество будут наращивать.
Кроме того, ведомство начало внеплановую проверку. Она продлится 20 дней. По ее результатам привлекут к ответственности виновных, а также установят сумму нанесенного ущерба.
29 мая на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» произошла разгерметизация топливного бака. В место разлива въехал автомобиль, после чего произошло возгорание. Из-за происшествия в грунт и воду попали около 20 тысяч кубометров топлива.
В МЧС 4 июня объявили, что нашли решение, как ликвидировать последствия разлива топлива.