  • Разлива нефти при взрыве на танкере в Находке не произошло

    02 ноября 2019, 07:07

    Андрей Иванов

    Нефтепродукты не попали в море после взрыва на танкере «Залив Америка» в порту находки. Угрозы затопления судну нет. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
    Разлива нефти при взрыве на танкере в Находке не произошло

    «Угрозы затопления судну нет, разлива нефтепродуктов не допущено. По поручению Дальневосточного транспортного прокурора Находкинская транспортная прокуратура с привлечением контролирующих органов организовала проверку по факту произошедшего», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

    На танкере в Находке произошел взрыв. СК завел дело

    Подробнее

    На танкере «Залив Америка» 2 ноября в 08:00 по местному времени (01:00 по Москве) произошел хлопок. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли два человека. Еще один человек числится пропавшим без вести. Сейчас спасатели ищут его. Информации о точной причине взрыва пока нет. Всего на борту судна в момент хлопка находились девять человек.

    По факту происшествия следователи возбудили дело по части третьей статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

    На месте происшествия работают следователи. Они опрашивают свидетелей и очевидцев, а также осматривают место ЧП.