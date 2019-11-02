Разлива нефти при взрыве на танкере в Находке не произошло

«Угрозы затопления судну нет, разлива нефтепродуктов не допущено. По поручению Дальневосточного транспортного прокурора Находкинская транспортная прокуратура с привлечением контролирующих органов организовала проверку по факту произошедшего», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

На танкере в Находке произошел взрыв. СК завел дело Подробнее

На танкере «Залив Америка» 2 ноября в 08:00 по местному времени (01:00 по Москве) произошел хлопок. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли два человека. Еще один человек числится пропавшим без вести. Сейчас спасатели ищут его. Информации о точной причине взрыва пока нет. Всего на борту судна в момент хлопка находились девять человек.

По факту происшествия следователи возбудили дело по части третьей статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

На месте происшествия работают следователи. Они опрашивают свидетелей и очевидцев, а также осматривают место ЧП.