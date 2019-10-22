Разлив жидкой меди произошел на заводе в Свердловской области

«На площади десять квадратных метров произошел разлив жидкой меди из медеплавильной печи. Из цеха были эвакуированы 50 человек», — сообщили в ведомстве.

В цехе никто не пострадал. Сотрудники предприятия вытекший сплав меди сумели охладить. Они засыпали его черновой медью.

На месте происшествия работали 42 человека и 14 единиц пожарно-спасательной техники. В ликвидации последствий ЧП помощь сотрудников МЧС не потребовалась. По данным «Газета.Ru», цех перешел на работу в штатном режиме.

Происшествие произошло, по предварительной информации, из-за технологического сбоя в работе установки весового дозирования анодной печи. Как рассказали РИА «Новости» в «Уралэлектромеди», печь была остановлена. Часть металла направили в отдельный приямок.