Разлив топлива произошел в порту Невельска из-за распила старых судов

Разлив нефтепродуктов произошел в порту Невельска на Сахалине при распиле старых судов. Информация о ЧП появилась в Telegram-канале правительства Сахалинской области.

По данным регионального министерства экологии, топливо обнаружили сегодня в северном ковше морского порта Невельска. Угрозы его распространения нет.

«Специалисты уже перекрыли боновыми заграждениями выход с ковша в открытое море. Само место разлива обработано сорбентом», — уточнили в пресс-службе.

Сейчас ликвидация разлива топлива продолжается. На месте работают сотрудники МЧС, специалисты министерства экологии Сахалинской области и дежурные службы. Объем разлившихся нефтепродуктов в правительстве региона не уточнили.

Порт в Невельске находится у берегов Татарского пролива. Там обитают сивучи и пестрые нерпы. Разлив топлива мог нанести серьезный ущерб этим животным и другим морским обитателям.