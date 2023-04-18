Эксклюзив 18 апреля 2023, 13:24 Нефтепродукты разлились в Москве у Новорижского шоссе — источник Источник «360»: в Москве напротив Новорижского шоссе зафиксировали разлив нефтепродуктов

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Разлив нефтепродуктов зафиксировали в Москве напротив Новорижского шоссе, в районе ЖК «Рублево-Архангельское». Об этом сообщил источник «360».

По его данным, нефтепродукты вытекают из строительной техники компании «Акватория». Спасателей направили на место для установки бонового заграждения. Поисково-спасательная станция «Рублево» установила 15 метров бонн. Работы продолжаются. Также стало известно о затонувшем судне.

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Сотрудники поисково-спасательной станции во время патрулирования обнаружили на акватории реки Москвы пятно нефтепродуктов плошадью две тысячи квадратных метров. О случившемся информировали представителей экстренных служб и Мосводостока. На место также вызвали водолазов.