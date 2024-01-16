Эксклюзив 16 января 2024, 15:01 Разлив кипятка в Нижнем Новгороде устранят в течение дня. Коммунальщики пообещали выплатить компенсации Глава «Теплоэнерго» Халтурин: прорыв на сетях в Нижнем Новгороде быстро устранят РИА «Новости»

Читать 360tv в

Аварийные бригады в течение дня ликвидируют прорыв теплотрассы в центре Нижнего Новгорода. Получившим ожоги людям компенсируют моральный и физический вред, сообщил «360» генеральный директор «Теплоэнерго» Илья Халтурин.

«Мы на постоянной связи с теми людьми, которые эти повреждения получили. Слава богу, они незначительные. Но, в любом случае, всецело и моральный вред, и помощь в лечении, восстановлении здоровья обязательно окажем», — сказал он.

Реклама

Прорыв произошел на перекрестке улиц Славянской и Студеной. Причину, по словам главы компании, пока не установили. Халтурин заявил, что аварийные работы на теплотрассе завершат в этот же день.

«Нет, сейчас разбираются. Устраняют, диагностируют. <…> [Завершим работы] в течение трех часов», — сказал он.

Коммунальщики нашли место повреждения теплосети, локализовали его и начали сварочные работы, сообщили на сайте «Теплоэнерго». Давление на сетях снизилось. Подачу теплоносителя восстановят после того, как устранят утечку и заполнят сети.